Alô, Nação Azul! No debate Super de ontem, na rádio Super 91,7 FM, debatemos se o Cruzeiro pode ser prejudicado na parte técnica, devido aos quatro dias de greve dos jogadores. Sinceramente, não creio que isso seja possível. O time vem de uma sequência de jogos e treinos e, além do mais, já está partindo para a reta final da temporada. Prejudicial mesmo certamente serão os desfalques de Adriano, Giovani Picolomo e principalmente Vanderlei Luxemburgo na beira do gramado. E, se parte dos salários forem pagos antes do duelo com o Avai, aí o astral vai lá em cima. E que Luxemburgo possa dar mais uma oportunidade ao garoto Marco Antônio, mas pode ser que ele escale Cáceres, voltando Rômulo para o meio. Moreno volta? Essa será a grande interrogação.

