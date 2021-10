O Coritiba derrotou o Sampaio Corrêa por 3 a 0, na noite desta terça-feira (19) no estádio Couto Pereira, e ampliou a vantagem na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

#CFCxSAM – 3×0 – FIM DE JOGO! Coxa vence o Sampaio Corrêa e segue líder isolado da competição. O próximo compromisso é fora de casa, dia 26, contra o CRB. #SempreCoxa pic.twitter.com/KapqCcDhXE — Coritiba (@Coritiba) October 20, 2021

Com o triunfo na 31ª rodada da competição, o Coxa alcançou os 57 pontos (cinco a mais do que o vice-líder Botafogo, que enfrenta o Brusque nesta quarta-feira). Já a Bolívia Querida estacionou nos 40 pontos com o revés, na 10ª posição.

O triunfo do Coritiba foi construído graças a gols, marcados no segundo tempo, de Léo Gamalho, Waguininho e João Vitor.

Na próxima rodada o Coxa visita o CRB na terça (26), enquanto, dois dias depois, o Sampaio Corrêa recebe o Guarani.