A grande final da primeira temporada do “The Masked Singer Brasil ” movimentou as redes sociais na noite desta terça (19). Apesar do resultado ter vazado, assim como a identidade secreta dos finalistas, o programa bombou na audiência e na repercussão.

A finalíssima foi disputada pela Gata Espelhada, Arara, Monstro e Unicórnio, sendo que a Gata e a Arara foram eliminadas na primeira fase. E quem estava por trás da fantasia da felina era a atriz e cantora Jéssica Ellen que destacou o desafio de estar no reality. Já a Arara era a também atriz Cris Vianna, aliás, uma das que mais evoluíram ao longo do programa. Ela estava extremamente emocionada.

Já o simpático monstrinho era o ator Nicolas Prattes que encantou o público com sua energia e disposição. Ele acabou perdendo no confronto final para o Unicórnio, a fantasia da cantora Priscila Alcantara que levou o primeiro lugar na competição e surpreendeu o público com apresentações cheias de talento.

A artista, que despontou no Bom Dia & Companhia do SBT, ainda criança, brilhou durante sua participação na competição e encantou o público e os jurados com performances de clássicos do pop nacional e internacional. A primeira canção apresentada por ela na noite foi “Quando a Chuva Passar”, famosa justamente na interpretação de Ivete Sangalo, a apresentadora do “The Masked Singer Brasil ”. Em seguida, Priscila cantou “I Will Always Love You”, de Whitney Houston e chegou aa arrancar lágrimas de Simone.

“Eu estou muito feliz, muito emocionada. Eu aceitei o convite logo de cara, vi como uma forma de servir a minha arte como um ato de amor”, ressaltou Priscila Alcantara.

A segunda temporada do programa já está confirmada para 2022 mas deve migrar das noites de terça para as tardes de domingo.