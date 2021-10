O trânsito no entorno do Mineirão, na Pampulha, vai ser alterado, a partir de 17h30 para a realização do jogo entre Atlético e Fortaleza.

Faixas de pano e agentes da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), vão orientar os motoristas, que devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização implementado.

Será realizada a inversão de sentido de circulação na avenida Antônio Abrahão Caram, entre a avenida Coronel Oscar Paschoal. Nesse trecho, as duas pistas vão operar no sentido avenida Antônio Carlos e orla da Lagoa, para facilitar o estacionamento de quem vai ao estádio.