Pela primeira vez, um rim de porco foi transplantado para um ser humano sem desencadear rejeição imediata do sistema imunológico, reportou a imprensa norte-americana nesta quarta-feira (20).

O procedimento foi feito na NYU Langone Health, em Nova York, EUA, e envolveu o uso de um porco cujos genes haviam sido alterados para que seus tecidos não contivessem uma molécula conhecida por desencadear a rejeição. As informações são da agência de notícias Reuters.

Uma mulher com morte cerebral com sinais de disfunção renal, cuja família consentiu com o experimento antes que ela fosse retirada do aparelho de suporte de vida, recebeu o órgão.

Agora, o teste bem-sucedido pode permitir ensaios em pacientes com insuficiência renal em estágio terminal, possivelmente no próximo ano ou dois. Os resultados do rim transplantado “pareciam bastante normais”, disse o cirurgião Robert Montgomery, que liderou o estudo. O rim produziu “a quantidade de urina que você esperaria” de um rim humano transplantado, completou, e não havia evidências da rejeição, normalmente observada quando rins de porcos são transplantados para primatas.

O porco geneticamente modificado, apelidado de GalSafe, foi desenvolvido pela unidade Revivicor da United Therapeutics Corp. Os produtos médicos desenvolvidos a partir de porcos ainda requerem aprovação específica do FDA antes de serem usados ​​em humanos.