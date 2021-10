“Verdades Secretas 2” estreia nesta quarta-feira (20) como a primeira novela a ser lançada em uma plataforma de streaming no Brasil . Aguardada e envolvida em muito mistério, a trama trará Angel (Camila Queiroz) de volta ao mundo da moda. E do “book rosa”.

O primeiro capítulo será transmitido às 21h30 em uma live no Globoplay, com sinal aberto para não- assinantes. Na sequência, os dez primeiros episódios estarão disponíveis na plataforma, nesse caso apenas para os assinantes –ao todo serão 50 capítulos.

história se passa seis anos depois do término da primeira parte –e da morte de Alex (Rodrigo Lombardi). Angel está viúva –o marido Guilherme (Gabriel Leone) morre em um acidente –, falida e com um filho pequeno doente. Mas a trama passa longe do dramalhão, e a aposta está no mistério, na vingança e, mais uma vez, no sexo

“Como a gente gravou tudo junto, quando chegamos no capítulo 38 já tínhamos gastado nossos repertórios sexuais”, afirmou a diretora artística, Amora Mautner, em entrevista ao Fantástico, que disse ainda que as cenas de sexo serão mais exploradas nessa nova temporada.

Até uma coreógrafa de dança erótica foi contratada para auxiliar os atores nas cenas, que, segundo Mautner, acontecem a partir de um olhar feminino. “É mais sobre a iminência do que sobre o ato. A gente conta o sexo, não só nos beijos e agarros, a gente mostra na luz, na direção de arte, na trilha, na dança.”

Os atores parecem ter aprovado a dinâmica. “A gente sentiu muita abertura, disponibilidade, ouvidos atentos da direção para falar sobre tudo”, afirma Agatha Moreira, 29. Ela retorna na pele de Giovanna e formará um triângulo amoroso com Angel e Cristiano (Rômulo Estrela), um investigador contratado por ela.

A filha de Alex voltará de uma temporada em Paris disposta a provar que a ex-colega matou seu pai e ansiosa para colocar as mãos em sua herança. “Ela sempre comprou tudo, toda relação dela é através do dinheiro”, diz a atriz à reportagem.

“Acho que ela tem uma deformação de caráter e princípios. Na primeira temporada, isso é muito nítido na relação dela com os pais. Na segunda, eu acho que tem algo mais forte do que tudo: existe um desejo de vingança. Ela tem um objetivo. Ela segue sendo aquela Giovanna do passado, mas agora com um propósito.”

“O público também encontrará a mesma Angel”, afirma o autor Walcyr Carrasco, “com sua dualidade, seu mistério e sua sensualidade”. Segundo Camila Queiroz, 28, apesar das dificuldades que levarão Angel de volta à prostituição, ficará claro que a personagem também gosta do poder que exerce sobre os homens.

9 KG MAIS MAGRA

Uma das atrizes que chegam agora à trama de Carrasco é Erika Januza, 36, que dará vida a modelo Laila mostrando um dos lados obscuros da carreira de modelo: o vício em remédios para emagrecer . “Esse é o principal alerta”, diz Wacyr Carrasco

A artista, que já tinha trabalhado com o autor em “O Outro Lado do Paraíso” (Globo, 2017), afirma que Laila é o maior desafio de sua carreira até hoje. “Eu me apaixonei logo nas primeiras cenas que li, uma paixão tanto pela trama de Laila, quanto por toda a história apresentada na temporada”, afirmou à reportagem a atriz, que já perdeu 9 kg para viver a personagem.

“Laila vai optar pelo uso de formas nada saudáveis para emagrecer e terá que lidar com os efeitos colaterais dessa escolha. Ela vai trilhar um caminho complicadíssimo e perigoso, infelizmente algo que ainda é bastante real.”

Na trama, Laila é casada com Ariel (Sergio Guizé). Sem saber, ela começa a trabalhar com a amante do marido, Blanche (Maria de Medeiros), dona de uma agência de modelos, que fará questão de pressioná-la por causa de seu peso.

Sobre a parceria com Guizé, a atriz é só elogios. “Adquirimos uma ótima sintonia para criar e brincar em cena e trazermos um pouco de leveza para esse casal que vai se partir em pouquíssimo tempo. Ele é muito engraçado, tem uma personalidade divertidíssima. Dou muitas risadas com ele.”

“Extremamente empolgada” com o novo trabalho, Januza diz que os fãs podem esperar uma história “de cair o queixo”. “Eu fico assim lendo as cenas”, conta. “Do figurino à fotografia, está tudo deslumbrante.”

‘VIVA E SURPREENDENTE’

Trazer a história de volta após seis anos foi um grande desafio, afirma Walcyr Carrasco, apesar do “extraordinário sucesso ” da primeira temporada e do “desejo do público de assistir à continuação da história”. “Seria um desafio grande a qualquer momento, pois é preciso conseguir manter a trama viva e surpreendente.”

Nem todos os personagens voltarão. A dona agência de modelos para a qual Angel trabalhava, Fanny Richard (Marieta Severo), e seu namorado, Anthony Mariano (Reynaldo Gianecchini) são alguns que não aparecerão na segunda temporada. O mesmo acontece com a modelo Larissa Ramos (Grazi Massafera).

E assim chegam novos nomes. Além dos já citados, se juntam à história Matheus (Bruno Montaleone), Vitória (Mayara Russi), Joseph (Ícaro Silva) e a estilista Betty (Deborah Evelyn).

Carrasco afirma que os critérios para definir quem continuaria na trama “foram determinados pela própria dramaturgia. Ou seja, com quem a história continuaria, quais personagens tinham histórias que possibilitavam sequência. Cada temporada tem uma história diferente, mas juntas elas se entrelaçam.”

“VERDADES SECRETAS 2”

Quando: Nesta quarta (20), às 21h30

Onde: Globoplay

Classificação: 18 anos

Autor: Walcyr Carrasco

Elenco: Camila Queiroz, Agatha Moreira, Rômulo Estrela, Maria de Medeiros, Bruno Montaleone, Érika Januza, Mayara Russi