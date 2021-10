O América volta a atuar no Brasileirão no próximo sábado (23), contra o Santos, na Vila Belmiro, um jogo importante diante de um adversário que também quer manter distância do grupo dos quatro últimos da competição. E, para conquistar um bom resultado, o zagueiro Ricardo Silva sabe como parar o ataque santista.

“Temos que continuar o que estamos fazendo, que é jogar sem medo, com marcação alta e agressiva. Dessa forma, vamos neutralizar o ataque do Santos. Estamos preparados”, disse, confiante, em entrevista ao site oficial do clube.

O confronto contra o Santos é o famoso “jogo dos seis pontos”, mas Ricardo não pensa em sair da Vila Belmiro com um resultado diferente do que uma vitória, por mais que um empate fora de casa não possa ser considerado um resultado ruim. “Nossa equipe tem falado sempre em vencer, então não vai ser diferente. A gente tem o sentimento de sempre, que é conqusitar vitórias. Vamos sem medo e com coragem. Toda guerra que entramos é para sairmos vitoriosos”, comentou.

Ricardo Silva já atuou contra times comandados pelo novo treinador americano, Marquinhos Santos. Para ele, são equipes que gostam de propor o jogo. “Sempre foram jogos difíceis. E já estamos pegando a filosofia do Marquinhos. De qualquer forma, é preciso manter o mesmo foco, a mesma agressividade. E sem medo. Temos que estar com a mentalidade forte e estamos”, completou.