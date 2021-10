Os três indicadores de monitoramento da situação da Covid-19 em Belo Horizonte apresentaram aumento no boletim epidemiológico da Prefeitura, divulgado nesta quinta-feira (21). Apesar disso, todos seguem no nível verde, que indicam que a pandemia está “controlada”, por enquanto.

O número médio de transmissão por infectado (RT), passou de 0,96 na quarta-feira (20) para 0,98 nesta quinta. Isso indica que, a cada 100 pessoas infecatadas, outras 98 acabam contaminadas pela doença.

Há uma semana atrás, entre os dias 14 e 15, o indicador chegou a ficar em 0,89, após dias de queda, mas começou a subir novamente após o último fim de semana. O indicador passa para o nível amarelo quando está acima de 1, e, vermelho, a partir de 1,2.

Já o índice de ocupação de leitos de UTI para o novo coronavírus passou de 46,1% para 46,6% nesta quinta. O aumento também ocorreu na ocupação de leitos da enfermaria do Covid-19, que passou de 39% na quarta para 40% nesta quinta.

Vacinação

A capital mineira já tem um total de 57,6% de sua população completamente imunizada, com duas doses ou dose única da vacina. O número chega a 82,7% da cidade quando se fala em apenas uma dose ou vacina de dose única já aplicadas.

O número de mortes por Covid-19 não sofreu mudanças nesta quinta, permanecendo em 6.876. Isso ocorreu, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, devido a problemas técnicos na base do SIVEP Gripe no servidor DATASUS, do Ministério da Saúde. O problema impossibilitou a análise dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) até a publicação do boletim.