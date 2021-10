O Internacional vencia o Red Bull Bragantino, em confronto nesta quinta-feira (21), até os 49 minutos do segundo tempo, quando Bruninho marcou para os visitantes e definiu um empate em 1 a 1 no Beira-Rio. Com a vitória parcial pela vantagem mínima, que contou com gol de Maurício ainda no primeiro tempo, o Inter conseguia tomar a quinta colocação do Bragantino no Campeonato Brasileiro.

O empate, no entanto, frustrou o plano dos colorados, que subiram apenas para a sexta colocação, agora com 40 pontos. Já o Bragantino, na mesma posição de antes da partida atrasada da 19ª rodada da competição, chegou aos 43 pontos.

No próximo domingo (24), o Internacional receberá o Corinthians em novo duelo direto por vaga na zona de classificação à Libertadores -o time paulista tem a mesma pontuação que os gaúchos, mas aparece em sétimo pela desvantagem no saldo de gols (7 a 4). No mesmo dia, o Bragantino receberá o São Paulo, também pela 28ª rodada.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Saravia, Kaique Rocha, Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Johnny, Rodrigo Lindoso (Zé Gabriel), Mauricio, Taison (Boschilia) e Patrick (Palacios); Yuri Alberto. T.: Diego Aguirre

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Eric Ramires, Emiliano Martínez (Luciano), Helinho, Pedrinho (Bruninho) e Tomás Cuello; Jan Hurtado (Alerrandro). T.: Maurício Barbieri

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Marielson Alves da Silva (BA)

Auxiliares: Alessandro Rocha Matos e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Boschilia, Zé Gabriel, Bruno Méndez, Mauricio e Saravia (INT); Aderlan, Helinho e Maurício Barbieri (RBB)

Gols: Mauricio (INT), aos 39’/1ºT; Bruninho (RBB), aos 49’/2ºT