Uma criança de um ano e oito meses morreu em um acidente entre um carro e duas carretas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os três veículos bateram depois que o motorista do carro de passeio realizou uma ultrapassagem irregular.

O caso aconteceu em Belo Oriente, município do Vale do Rio Doce, na quarta-feira (20). O momento do acidente, que deixou outras quatro vítimas, foi registrado por uma câmera fixada em uma das carretas. Assista:

A batida aconteceu na LMG-758. Pelas imagens é possível ver o carro tentando ultrapassar uma das carretas em um local proibido. No entanto, outra carreta vinha no sentido contrário. O motorista tenta desviar, mas o veículo de passeio é atingido.

Com o impacto, uma menina que estava no carro ficou gravemente ferida. Ela chegou a ser resgatada e socorrida para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, mas chegou morta ao local. Além da criança, outras quatro pessoas estavam no veículo – pai, mãe e dois irmãos.

O motorista, de 25 anos, e a esposa de 28 anos, que está grávida de 7 meses, sofreram ferimentos leves. Um menino de 8 anos sofreu fratura nos dois fêmures e uma menina de 3 anos teve escoriações. Os condutores das carretas não se feriram.

O condutor do carro, pai da criança, foi preso por homicídio culposo – quando não há intenção de matar -, por lesão corporal e por dirigir sem CNH. Além disso, o veículo foi apreendido.