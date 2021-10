A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu liberar os áudios do VAR em jogos do Campeonato Brasileiro. A Comissão de Arbitragem da entidade definiu até protocolos para a divulgação das conversas. A princípio, a novidade valerá apenas para partidas da Série A e entrará em vigo até o início de novembro.

A decisão foi do presidente interino da entidade, Ednaldo Rodrigues, que substitui Rogério Caboclo, afastado do cargo por 21 meses por assédio sexual e assédio moral.

A informação sobre a divulgação dos diálogos em jogos da elite do futebol nacional foi publicada pelo ge na manhã desta quinta-feira (21).

Dirigentes de Atlético e Flamengo se indignaram com questões referentes à arbitragem e ao VAR em rodadas recentes do Brasileirão. O presidente do Galo, Sérgio Coelho, chegou a pedir a divulgação dos áudios entre os árbitros nos jogos da competição.

O desejo da CBF é que as decisões do VAR sejam mais transparentes para torcedores e dirigentes. A entidade segue o exemplo da Conmebol, que divulga os áudios do VAR desde 2019.