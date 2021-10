Diante do grande volume de chuvas que vem atingindo a capital mineira nos últimos dias, para além da Covid-19, outra doença também volta a preocupar a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O município decidiu alertar a população nesta quinta-feira (21) quanto ao risco da proliferação do mosquito Aedes aegypti — vetor da Dengue, Chikungunya e Zika—, bem como intensificou as ações de vigilância e combate às doenças nas áreas de maior risco.

Estas regiões onde há maior risco de proliferação do mosquito são medidas de acordo com critérios entomológicos (infestação pelo vetor) e epidemiológicos (concentração de casos suspeitos e confirmados).

De acordo com a PBH, os Agentes de Combate a Endemias percorrem ao longo do ano inteiro os imóveis da cidade reforçando as orientações sobre os riscos do acúmulo de água, locais que podem se tornar potenciais criadouros do mosquito. Eles orientam ainda sobre como eliminar estes criadouros e, se necessário, fazer a aplicação de biolarvicidas.

Somente em 2021, foram realizadas cerca de 3 milhões de vistorias dos agentes da capital. “Até o momento, temos pouco mais de 800 casos confirmados de dengue em Belo Horizonte. Agora, com as chuvas, é o momento de reforçar as medidas preventivas para não termos um aumento neste número. Para que, em 2022, as doenças como permaneçam sob controle, os cuidados precisam ser redobrados a partir de agora”, explica o subsecretário de Vigilância e Promoção à Saúde, Fabiano Pimenta.

Auxílio da população

Apesarde todas as ações já adotadas pela prefeitura, para ser mais efeito, o combate ao Aedes aegypti precisa contar com o apoio de toda a sociedade.

De acordo com a PBH, é providencial que cada belo-horizontino faça vistorias semanais em casa e nos locais de trabalho, eliminando qualquer situação que possa propiciar o acúmulo de água. Mais de 80% dos focos do mosquito são encontrados no ambiente domiciliar.

Somente com a população em alerta é possível evitar que, em 2022, Belo Horizonte tenha alta infestação do mosquito e sofra com o aumento no número de casos das doenças transmitidas por ele.

Levantamento e outras ações

Ainda conforme a PBH, outra arma contra o mosquito é o Levantamento de Índice Rápido de Infestações por Aedes Aegypti (LIRAa). O estudo, previsto para ser finalizado até a primeira quinzena de novembro, tem o objetivo de identificar as áreas da cidade com mais detecções de focos do mosquito e os criadouros predominantes.

“Essas informações possibilitam a intensificação das ações de prevenção e controle dessas doenças, o combate à dengue nos locais com maior presença do mosquito e, ainda, segundo a realidade local, considerando as características dos criadouros predominantes em cada área, indicar ações como mutirões, vistorias mais detalhadas e ações educativas”, acrescenta Pimenta.

A Secretaria Municipal de Saúde também mantém a aplicação de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), que elimina os mosquitos na fase adulta, em que o vírus pode ser transmitido, em áreas com casos suspeitos de transmissão local. Em 2021 foram realizadas ações com uso UBV em cerca de 7 mil imóveis.

Além disso, desde 2020, o município vem utilizando drones na fiscalização, fruto de um termo de cooperação. Os drones também são utilizados para a aplicação de larvicida diretamente nos locais de risco, quando estes são de difícil acesso para a equipe de Zoonoses. Até o momento, foram realizados 106 sobrevoos com a identificação de quase 8 mil prováveis focos em potencial nas nove regionais do município.

A PBH ainda mantém a liberação progressiva dos mosquitos com Wolbachia em todas as regiões do município. A Wolbachia é um microrganismo intracelular que mata os insetos, mas que não pode ser transmitida para humanos ou outros animais.

Mosquitos que carregam o microrganismo têm a capacidade reduzida na transmissão das arboviroses, diminuindo o risco de surtos de doenças.