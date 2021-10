Depois de bater recorde de público desde o início da pandemia, na partida contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, o Atlético inicia às 19h desta quinta-feira (21) a venda de ingressos para o sétimo jogo com público desde o início desse período com restrições. A comercialização é apenas pela internet. Para este confronto com o Cuiabá pelo Brasileirão, foi liberada 50% da capacidade do estádio.

DATAS E HORÁRIOS DE INÍCIO DA VENDA PARA CADA CATEGORIA DE SÓCIO:

21/10 (19h): GNV Preto e GNV Forte e Vingador (65% de desconto)



22/10 (8h): GNV Prata (55% de desconto)



22/10 (12h): GNV Branco / GNV Clubes (50% de desconto)



22/10 (16h): Compradores de Camarotes e Cadeiras da Arena MRV



22/10 (17h): Não sócios

Após liberar 40% da capacidade e ainda permitir que os torcedores apresentem comprovante de vacinação contra a Covid-19 completo no lugar do teste negativo para doença, a Prefeitura de Belo Horizonte aumentou a capacidade dos estádios da capital após reunião com os três clubes de BH.

Com a nova liberação, o Atlético poderá receber cerca de 31 mil pessoas no Gigante da Pampulha neste domingo (24), às 16h. O baixo preço dos ingressos que serão colocados à venda pode fazer aumentar a procura, mas no último confronto, com o Fortaleza, embora tenha batido recorde de público, os torcedores não encheram a capacidade máxima permitida no Mineirão.

PREÇOS JÁ COM DESCONTOS:

Laranja Superior



GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$21,00



GNV Prata: R$27,00



GNV Branco / GNV Clubes: R$30,00



Ingresso Adicional: R$30,00



Inteira: R$60,00





Laranja Inferior



GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$21,00



GNV Prata: R$27,00



GNV Branco / GNV Clubes: R$30,00



Ingresso Adicional: R$30,00



Inteira: R$60,00





Amarelo Superior



GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$21,00



GNV Prata: R$27,00



GNV Branco / GNV Clubes: R$30,00



Ingresso Adicional: R$30,00



Inteira: R$60,00





Amarelo Inferior



GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$21,00



GNV Prata: R$27,00



GNV Branco / GNV Clubes: R$30,00



Ingresso Adicional: R$30,00



Inteira: R$60,00





Vermelho Superior



GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$35,00



GNV Prata: R$45,00



GNV Branco / GNV Clubes: R$50,00



Ingresso Adicional: R$50,00



Inteira: R$100,00





Vermelho Inferior



GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$35,00



GNV Prata: R$45,00



GNV Branco / GNV Clubes: R$50,00



Ingresso Adicional: R$50,00



Inteira: R$100,00





Roxo Superior



GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$35,00



GNV Prata: R$45,00



GNV Branco / GNV Clubes: R$50,00



Ingresso Adicional: R$50,00



Inteira: R$100,00





Roxo Inferior



GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$52,50



GNV Prata: R$67,50



GNV Branco / GNV Clubes: R$75,00



Ingresso Adicional: R$75,00



Inteira: R$150,00