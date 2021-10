Com seis meses de salários atrasados, funcionários das sedes sociais do Cruzeiro entrarão em greve a partir deste sábado (23), até que tenham uma resposta do clube sobre o pagamento dos salários em atraso. Os colaboradores emitiram um comunicado nesta quinta-feira (21) informando sobre a paralisação.

“Nós, colaboradores das Sedes Sociais do Cruzeiro Esporte Clube, viemos por meio desta, comunicar que, devido a falta de pagamento e não cumprimento dos direitos trabalhistas, decidimos paralisar as atividades a partir do dia 23 de outubro de 2021, sábado, até que haja uma efetiva resposta em relação aos pagamentos atrasados”.

A paralisação dos funcionários vem menos de uma semana depois do encerramento da greve dos jogadores do elenco masculino profissional do clube e em meios às tentativas da diretoria de conseguir empréstimos com um grupo de investidores para garantir o pagamento da folha salarial.

Na nota divulgada pelos colaboradores, eles lamentavam que a tentativa de quitar as dívidas seja apenas para os envolvidos com o departamento de futebol do clube.

“Vale ressaltar que as dificuldades financeiras impostas pelo Cruzeiro não abalaram ou prejudicaram o empenho do nosso trabalho. Contudo, infelizmente, a situação ficou intolerável e injustificável. Até mesmo a forma com a qual o Cruzeiro vem sendo gerido. A condição dos parceiros visa apenas o pagamento referente ao futebol. Desta forma, nós, funcionários das Sedes Sociais ficamos sem receber. Isso acontece há seis meses”, relatam.