O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Crise a CBV produz em casa.

O regime covarde adotado contra a arbitragem é mais uma página triste, entre tantas, escrita pela atual gestão.

O blog teve acesso a documento que comprova denúncias.

O contrato, acreditem, mostra que os árbitros ganham menos de um salário para trabalhar nos jogos da Superliga.

Um apontador, por exemplo, recebe míseros R$ 230,00

Uma das cláusulas confirma que os mesmos são obrigados a aceitar as regras impostas e que não podem falar ou dar qualquer declaração sem o aval da entidade.

Caso contrário, são punidos ou multados.

O curioso é que a CBV se contradiz e diz que a verba de patrocínio, cerca de R$ 150 mil, será repassada para a COBRAV, mas os árbitros, conforme relatos, não recebem rigorosamente nada.

Ninguém sabe onde vai parar ou é aplicado esse dinheiro.

E mais: segundo consta, o blog já tem relatos e troca de mensagens, a maioria dos árbitros paga as despesas para deslocamentos do próprio bolso, diferente do que o contrato diz, e são reembolsados apenas 30 dias depois.

Débora Santos, uma das mais conceituadas do Brasil, falou sobre a crise que assola a arbitragem e a relação com a CBV, conforme este post .

O blog procurou a CBV que até agora não se manifestou.