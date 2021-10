O economista Cesar Grafietti, consultor de gestão e finanças do esporte, fez uma análise sobre o balanço do Cruzeiro do primeiro semestre de 2021, que apresentou déficit de R$ 68,5 milhões. O especialista apontou que o trabalho feito pela gestão de Sérgio Santos Rodrigues é “insuficiente” para a necessidade do clube.

“O trabalho está sendo feito, mas é insuficiente. Houve aumento de receitas e corte de custos, e o resultado ainda é negativo”, escreveu Cesar Grafietti em seu perfil no Twitter.

“É possível que parte dessa receita seja apenas contábil, pois o clube tem muitos adiantamentos a cumprir. Logo, entra como receita mas o dinheiro já entrou antes no caixa. Ou seja, o tamanho do buraco efeitvo tende a ser maior”, acrescentou.

Grafietti ainda crê que, nas atuais circunstâncias, é impossível reduzir o débido do clube. Ele acredita que, logo, será impossível que a diretoria consiga quitar as dívidas.

“Se não sobra dinheiro não é possível reduzir dívida, que se manteve no patamar de R$ 788 milhões. Logo, essas dívidas começarão a vencer o não haverá como pagá-las”, analisou o especialista, que ainda apontou o que é necessário fazer para ajustar as contas do clube:

“O clube teria que cortar custos em metade do que está fazendo para que sobrasse algum dinheiro e garantisse os pagamentos em dia. Mas se faz isso perde competitividade, que mesmo com gastos superiores aos rivais não é suficiente para retornar à Série A”.

“Por fim, é o cenário desde 2019: a reconstrução levará tempo, precisará de muito esforço, apertar ainda mais o cinto. E não adianta voltar para a Série A e subir custos para ser competitivo. Não será e não resolverá as dívidas. Não basta enxugar o gelo: ele está derretendo”, concluiu.