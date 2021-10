O Cruzeiro já está em Florianópolis para a partida contra o Avaí nesta sexta-feira (22), às 21h30, na Ressacada, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time encerrou a preparação pela manhã na Toca II e desembarcou em Santa Catarina no início da noite. Para o confronto no Sul do país, a Raposa terá alguns desfalques, incluindo o próprio treinador Vanderlei Luxemburgo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por isso, o time será comandado pelo auxiliar Maurício Copertino. Em contrapartida, a equipe conta com a volta de jogadores ausentes nos últimos compromissos.

A principal dúvida está no meio-campo. Adriano e Giovanni, suspensos, e Claudinho, com Covid-19, ficaram em Belo Horizonte. No entanto, Ariel Cabral retorna após cumprir a automática, enquanto Flávio (lesão muscular) e Marcinho (incômodo no pé direito) estão recuperados. O único titular do setor à disposição é o volante Lucas Ventura.

“Eu e Adriano estamos desempenhando um bom papel, temos feito o que o Vanderlei tem nos pedido e estamos encaixados. Mas, tenho certeza de quem entrar para o jogo de amanhã (sexta-feira) vai desempenhar um bom futebol, um bom tratalho. Temos um elenco de qualidade e quem entrar vai dar conta do recado”, ressalta Lucas Ventura.

Outras novidades na relação são Norberto (lateral-direito), Ramon (zagueiro), Wellington Nem e Marcelo Moreno (atacantes).