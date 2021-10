O Dentil Praia Clube estreou no Campeonato Sul-Americano nesta quinta-feira (21), e atuou em ritmo de treino contra a frágil equipe do Club Olimpia do Uruguai. Sem dificuldades, o time de Uberlândia passou fácil por 3 sets a 0 ( 25/10, 25/11 e 25/8).

Embora o técnico Paulo Coco tenha poupado as titulares, o Praia Clube fez valer a imensidade superioridade técnica em relação às uruguaias e passeou na quadra do ginásio do Sesc Taguatinga. Nesta sexta-feira (22), o time de Uberlândia encara o Brasília Vôlei, às 19h. As donas da casa vêm de derrota para o Itambé Minas, por 3 sets a 1. Já o Club Olimpia buscará a reabilitação contra as bolivianas do San Martin, às 21h.

O Praia Clube começou a temporada com tudo. Conquistou o Campeonato Mineiro de forma invicta, além de ter ficado com a taça da Supercopa, ao levar a melhor no clássico regional, que tem se tornado nacional, diante do Minas.

O Sul-Americano é disputado em fase única, no sistema de pontos corridos. Os dois primeiros colocados garantem vaga para o Mundial de clubes em Ancara, na Turquia, de 15 a 19 de dezembro.

Confira a tabela do Sul-Americano

21/10, quinta

Brasília Vôlei 1 x 3 Itambé Minas

Dentil Praia Clube 3 x 0 Club Olimpia

22/10, sexta

19h Dentil Praia Clube x Brasília Vôlei

21h Club Olimpia x San Martin

23/10, sábado

19h Itambé Minas x Club Olimpia

21h San Martin x Dentil Praia Clube

24/10, domingo

19h Itambé Minas x San Martin

21h Brasília Vôlei x Club Olimpia

25/10, segunda

19h San Martin x Brasília Vôlei

21h Dentil Praia Clube x Itambé Minas