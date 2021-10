O famoso Festival da Jabuticaba de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, será retomado neste ano com a presença do público. Por causa da pandemia, o evento não foi realizado com turistas em 2020 – aconteceu de forma virtual. De acordo com a prefeitura, o festival vai acontecer por 30 dias, entre 12 de novembro e 12 de dezembro.

Segundo o secretário municipal de Cultura e Turismo, André Alves, a ampliação do período vai beneficiar os visitantes e também os comerciantes do município. “Iremos promover atividades descentralizadas, incluindo as regionais da cidade, o que ampliará a interação dos turistas, visitantes e moradores do município com a fruta e seus derivados, bem como favorecerá a possibilidade da comercialização dos produtos feitos com a fruta e da gastronomia sabarense”, destacou.

Durante todo o festival, o público contará com Festins – pequenos eventos que serão promovidos em pousadas, hotéis, bares e restaurantes da cidade. Feiras com a comercialização da gastronomia sabarense, muda de jabuticabeira e derivados da fruta, como licor, geleia, sorvete, vinho e molhos, também serão realizadas.

Além disso, neste ano haverá o projeto “Cozinha Solidária”, em que um renomado chef será convidado a preparar uma alimentação com derivados da jabuticaba para um grupo de pessoas em vulnerabilidade social. “Cozinha Show”, com pratos preparados na hora por renomados chefs, também fará parte do festival.

E os tradicionais concursos gastronômicos “Melhor Prato, Geléia, Licor e Produto Inovação”, não vão faltar, além de apresentações culturais, entre outras atrações. Toda a programação será divulgada, em breve, no site do evento.