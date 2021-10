Em apoio à luta contra o câncer de mama, o time feminino do Atlético usará neste sábado (23), no jogo contra o Ipatinga, pela última rodada do Campeonato Mineiro, um uniforme na cor rosa. A princípio, a camisa não será colocada à venda, mas os uniformes utilizados no jogo serão sorteados e leiloados após a partida.

A camisa tem dois tons de rosa e listras brancas na vertical na metade inferior. O escudo do Galo, em 3D, preserva a originalidade em preto, com leve textura e brilho. A gola “V” também é em preto. A ação faz parte da parceria entre o Instituto Galo e o Instituto Mário Penna e integra a campanha “Olha Elas!”, criada pelo Atlético para dar mais visibilidade ao futebol de mulheres.

Já classificado para a semifinal do Campeonato Mineiro, o Galo quer conquistar a terceira vitória na competição para tentar terminar a primeira fase na segunda colocação, ocupada hoje pelo América. Caso perca para o Ipatinga, o Galo se classifica na quarta colocação e enfrenta o Cruzeiro – algoz na terceira rodada -, já garantido na liderança na semifinal.

A bola rola para Atlético e Ipatinga neste sábado (23), às 15h, na Cidade do Galo. O jogo terá transmissão da TV Galo pelo YouTube. América e Cruzeiro se enfrentam no SESC Venda Nova pela última rodada também no mesmo dia e horário, assim como o confronto entre Funorte e Social, no estádio José Maria Melo, em Montes Claros.