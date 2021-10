O Itambé Minas ainda busca recuperar a melhor forma, devido ao surto de Covid-19 que acometeu o time recentemente e prejudicou a preparação visando à temporada 2021/2022. Apesar disso, a equipe comandada pelo técnico Nicola Nigro buscou forças e contou com a superioridade técnica (21) para superar o Brasília Vôlei por 3 sets a 1 (23/25, 25/22, 25/15 e 25/20 ), na estreia do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino.

As mineiras perderam a primeira parcial no confronto desta quinta-feira (21), no ginásio do Sesc Taguatinga (DF), mas conseguiram virar o jogo e conquistar a vitória. O Minas volta à quadra no sábado (23), quando encara o Club Olimpia do Uruguai, às 19h. O Brasília, por sua vez, terá outro time mineiro pelo caminho, nesta sexta-feira (22), quando desafia o Dentil Praia Clube, às 19h.

O Sul-Americano é disputado em fase única, no sistema de pontos corridos. Os dois primeiros colocados garantem vaga para o Mundial de clubes em Ancara, na Turquia, de 15 a 19 de dezembro.

Os dois sets iniciais do duelo desta quinta-feira foram bastante equilibrados. No primeiro, Brasília e Minas não abriram distância no marcador e disputaram ponto a ponto, até o 20 a 20. A partir de então, as donos da casa erraram menos e fecharam em 25 a 23. O segundo, seguiu ritmo semelhante, mas, dessa vez, quem levou a melhor foi a equipe mineira, ao vencer por 25 a 22.

Na terceira parcial, o Minas fez valer a superioridade técnica e a maior experiência de jogadoras como Macris, Carol Gattaz e Thaísa. As comandadas pelo treinador Rogério Portela, pos sua vez, não conseguiram reagir e permitiram a vantagem das rivais no placar. Sem muita dificuldade, o Minas fez 25 a 15.

O equilíbrio voltou a marcar presença na quadra do Sesc Taguatinga no quarto set. A exemplo do ritmo dos dois primeiros, as rivais se revezaram no placar, até que a equipe da Rua da Bahia abriu cinco pontos, no 22 a 17. As meninas do Brasília ensaiaram a reação, mas o Minas fechou em 25 a 20.