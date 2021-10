A lagoa da Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte, que compõe o conjunto arquitetônico da região, amanheceu parcialmente pintada de marrom nesta quinta-feira (21). A lagoa estava dividida em dois tons, um marrom, que remete a sujeira e poluição, e outro esverdeado, coloração típica.

Entretanto, para o alívio dos apaixonados pela lagoa, a mancha não se trata de um reflexo maciço dos avanços da poluição no local. Trata-se de sedimentos (restos de solo) que foram carregados pelas águas das últimas chuvas fortes. O efeito é considerado um fenômeno natural, por especialistas. No entanto, se o fenômeno se estender por semanas, poderá causar a mortandade de peixes.

Os restos de solo ficam em suspensão na água durante o período chuvoso mais intenso e, progressivamente, com a mudança do clima e de estação, eles vão se depositando ao fundo da lagoa. Essas ocorrências são normais para esta época do ano, conforme avaliaram as equipes técnicas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Fenômeno Natural. A engenheira química da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Clésia Cristina Nascentes, explica que o efeito trata-se de um fenômeno natural; a mancha será dispersada naturalmente, sem a necessidade da limpeza mecânica da lagoa.

“Com as fortes chuvas é normal que nossas lagoas assumam coloração escura e até mesmo marrom, é quando as águas ficam mais turvas, devido a mistura de sedimentos e detritos das ruas que a água da chuva leva para o leito dos rios. Esse é um processo natural”, explicou a engenheira química.

O Limnólogo, especialista em águas continentais da UFMG, Francisco Barbosa ainda acrescenta, que o efeito de turbidez da água também se dá pela associação das chuvas a baixa das temperaturas, que altera o equilíbrio térmico da lagoa.

“Como a temperatura do ar baixou, a água perde calor na superfície, a diferença de temperatura de cima e embaixo dela deixa de existir, com isso, os sedimentos orgânicos que já se encontram no fundo da água sobem e se juntam aos sedimentos trazidos com as chuvas”, acrescentou Barbosa.

Ganhos e perdas, risco para os peixes. Ainda conforme o Limnólogo, o efeito é positivo, com o aumento de matéria orgânica na superfície da lagoa, mais plantas aquáticas vão crescer no ambiente. Entanto, as plantas consomem mais oxigênio, o que pode gerar a mortandade de peixes, caso o fenômeno se estenda por várias semanas.

“Não tem como precisar um período para a possibilidade da mortandade de peixes, caso o nível de oxigenação da água baixe. Vale frisar que o frio ou o calor excessivo pode matar os peixes, que são organismos que não regulam a temperatura corporal. A temperatura tem que ficar amena, normalmente em torno de 20 graus no fundo da água, para manter os peixes vivos,” detalhou Barbosa.

Lagoa assumirá cor típica após período chuvoso

Ainda conforme a engenheira química, já que o processo é natural, a limpeza da água será feita pela própria natureza. “Os próprios sedimentos serão decantados e se depositarão no fundo da lagoa, mas para isso acontecer, as chuvas fortes têm que cessar”, pontuou Clésia.

Limpeza

Conforme a PBH, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) executa limpeza diária do espelho d ‘água da lagoa “e também possui um contrato permanente de desassoreamento executado no período de estiagem”, pontuou a nota.