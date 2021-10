Vanderlei Luxemburgo defendeu a paralisação dos jogadores do Cruzeiro por causa dos atrasos salariais no clube. O técnico se manifestou pela primeira vez desde que o elenco iniciou a greve pela dívida.

“Eles mostraram insatisfação com relação aos atrasos de pagamentos com os funcionários e com eles. É uma coisa que vem se arrastando desde o ano passado. Em virtude disso, tomaram uma posição”, explicou.

Alheio às decisões do clube, o técnico disse que houve promessa da diretoria em quitar os atrasados de funcionários do futebol, tanto do elenco profissional quanto das divisões de base.

“A diretoria está aí buscando soluções. Já falaram que vão pagar os atrasados dos funcionários da Toca I e da Toca II, estão buscando, não sei como está essa situação”, comentou.

“Jogadores voltaram no domingo, isso foi muito importante, porque sabem que tem um compromisso importante na sexta-feira. Eles voltaram para treinar e se colocaram à disposição, treinando forte, porque sabem que temos um jogo de decisão, fora de casa, contra um adversário difícil”, acrescentou.