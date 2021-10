No ano em que celebra os 75 anos de sua fundação, a NBA revelou a lista dos 76 melhores jogadores da história da principal liga de basquete dos Estados Unidos. A relaçao deveria ter 75 nomes, mas a votação teve um empate, o que causou uma vaga extra.

Os atletas selecionados foram revelados nos três primeiros dias da temporada, com a última parte sendo anunciada nesta quinta-feira. Votaram membros da imprensa especializada, jogadores e ex-atletas, técnicos, dirigentes e executivos das franquias.

Um dos nomes ausentes na lista foi do armador Kyrie Irving, do Brooklyn Nets, que está afastado da equipe por não ter se vacinado. Ele é constantemente indicado como um dos maiores talentos da NBA na atualidade.

Dwight Howard, pivô eleito o melhor defensor em três temporadas, quando comandou o Orlando Magic à final em 2009, foi outra ausência bastante sentida. Assim como a de Klay Thompson, do Golden State Warriors, que até usou as redes sociais para externar sua decepção: “Talvez eu seja ingênuo quanto à minha capacidade de jogar basquete, mas na minha cabeça eu estou no top 75 de todos os tempos.”

Confira a lista: Kareem Abdul-Jabbar, Clyde Drexler, Damian Lillard, Scottie Pippen, Ray Allen, Tim Duncan, Jerry Lucas, Willis Reed, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Karl Malone, Oscar Robertson, Carmelo Anthony, Julius Erving, Moses Malone, David Robinson, Nate Archibald, Patrick Ewing, Pete Maravich, Dennis Rodman, Paul Arizin, Walt Frazier, Bob McAdoo, Bill Russell, Charles Barkley, Kevin Garnett, Kevin McHale, Dolph Schayes,

Rick Barry, George Gervin, George Mikan, Bill Sharman, Elgin Baylor , Hal Greer, Reggie Miller, John Stockton,

David Ving, James Harden, Earl Monroe, Isiah Thomas, Larry Bird, John Havlicheck, Steve Nash, Nate Thurmond,

Kobe Bryant, Elvin Hayes, Dirk Nowitzki, Wes Unseld, Wilt Chamberlain, Allen Iverson, Hakeem Olajuwon, Dwyane Wade, Bob Cousy, LeBron James, Shaquille O’Neal, Bill Walton, Dave Cowens, Magic Johnson, Robert Parish, Jerry West, Billy Cunningham, Sam Jones, Chris Paul, Russell Westbrook, Stephen Curry, Michael Jordan, Gary Payton, Lenny Wilkens, Anthony Davis, Jason Kidd, Bob Pettit, Dominique Wiltkins, Dave DeBusschere, Kawhi Leonard, Paul Pierce e James Worthy.