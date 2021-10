Equipe da atenção primária durante o evento na Praça João Moreira de Souza | Foto: Daniel Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A Secretaria de Saúde do Município de Capinópolis realizou uma ação em celebração ao Outubro Rosa, mês de prevenção e combate ao câncer de mama. Ação foi realizada na tarde da última quarta-feira (20.out.2021), na Praça João Moreira de Souza.

Com uma decoração temática, equipes de atenção primária buscaram conscientizar as mulheres quanto à importância de se auto cuidar, se tocar, se amar. Foi ressaltada a importância de manter a mamografia para mulheres de 50 a 69 anos sempre em dia, em caso de mulheres com casos de câncer de mama na família, o aconselhado pelo ministério da saúde é que esse exame seja indicado aos 45 anos.

Um outro exame importante às mulheres, e que recebeu atenção especial quanto às orientações, foi o Papanicolau, que são realizados nas unidades de saúde espalhadas pela cidade de Capinópolis.

A coordenadora da atenção primária, Lorena Alves, destaca que o câncer diagnosticado em estágio inicial, tem grandes chances de cura.

“Hoje foi entregue o cronograma de cada unidade de saúde para que essas mulheres tenham ciência e não deixem de se cuidar de forma alguma. O câncer, quando descoberto em estágio inicial, é muito mais fácil para realizar o tratamento. Nós, da atenção primária, trabalhamos na prevenção das doenças. Hoje foi realizado um momento de distração, mesmo que mostrando a importância desse mês comemorativo que é o Outubro Rosa, trazendo para a população pipocas, algodão doce, picolé, fazendo com o que não se torne um momento de ansiedade e angústia. Foram realizadas entregas de brindes à população, preenchimento de formulário para realização de mamografia, entregas de cronograma dos preventivos, o Papanicolau, aferição de pressão arterial e glicemia, entre outros. Atenção primária continua lutando em favor da prevenção”, destacou Lorena Alves, Coordenadora da atenção primária.

O secretário de Saúde do Município de Capinópolis, Giovani Mafioleti, ressaltou que o câncer de mama é o de maior incidência no Brasil.

“O câncer de mama é o tipo de tumor com maior incidência em mulheres do Brasil e do mundo, e corresponde por aproximadamente 35% dos novos casos de câncer. Por outro lado, quando diagnosticado precocemente, tem uma probabilidade de cura de 95%, e por isso, o Outubro Rosa bate na tecla para que a mulher realize periodicamente o autoexame”, finalizou Mafioleti.

