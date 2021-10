Nas últimas três décadas, Patricia Pillar foi praticamente figura carimbada nas novelas da Globo . Em 1985, quando assinou o primeiro trabalho com a emissora, estreou no grande sucesso “Roque Santeiro”. Mas após 36 anos, a atriz não teve o contrato fixo renovado. A partir de agora, Patricia Pillar passará a ter contrato por obra exibida – ou seja, enquanto a novela ou série estiver no ar.

Outros atores também entraram para esta lista nos últimos anos como Antonio Fagundes, Vera Fischer e Lázaro Ramos. Isso dá mais liberdade para que os artistas negociem trabalhos com outras empresas e emissoras.

A última participação de Patrícia foi na novela “Salve-se Quem Puder”, em 2020. “Tem sido uma relação de respeito mútuo durante todo esse período. Deixo muitos amigos, uma bela história construída em parceria e a porta está aberta para novos projetos”, afirmou a atriz em entrevista ao site Metrópoles.