De janeiro a setembro deste ano, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) limpou 136.015 bocas de lobo e removeu aproximadamente 2.144 toneladas de lixo dos bueiros. Além disso, desobstruiu cerca de 39 km de rede de esgoto e 1.515 grelhas foram trocadas. As ações, realizadas diariamente, são para evitar inundações durante o período chuvoso.

Em 2021, foram R$ 3,8 milhões investidos no serviço de limpeza. “O trabalho é essencial para manter a capacidade da drenagem da cidade e mitigar os impactos das chuvas”, destacou a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).

Em 2020, foram feitas 199.907 limpezas de bocas de lobo, remoção de aproximadamente 3.550 toneladas de resíduos, desobstruídos 45 km de rede e 2.259 grelhas trocadas. O investimento no ano de 2020 nesses serviços foi de R$ 5 milhões.

Já em 2019, foram 277.875 limpezas de bocas de lobo, remoção de aproximadamente 3,5 mil toneladas de resíduos, 44 km de redes desobstruídas e 3.088 grelhas trocadas. O investimento foi de aproximadamente R$ 6 milhões.

Apesar das limpezas realizadas diariamente, a Sudecap destaca que é preciso que cada cidadão faça sua parte de jogar lixo na rua. “O entupimento de bueiros com certeza agrava o problema de alagamentos da cidade, por isso que a Sudecap trabalha para manter o sistema de drenagem funcionando em sua capacidade máxima. As bocas de lobo precisam coletar a água pluvial, evitando o escoamento superficial e direcionando o fluxo de água para as galerias. Portanto, mais uma vez a gente faz um apelo para que a população contribua com essa manutenção”, explica o Superintendente Henrique Castilho.

Dicas para evitar entupimentos de bocas de lobo:

– Exponha os resíduos para a coleta domiciliar, devidamente acondicionados, somente nos dias e horários de recolhimento. Se a coleta é diurna, o horário correto é entre as 7h e 8h. Se a coleta é noturna, o horário certo é das 19h às 20h. Evite deixar o lixo na rua por mais tempo que o necessário;

– Embale corretamente os resíduos em sacolas resistentes, bem fechadas e de tamanho adequado, para evitar que elas se abram e espalhem a sujeira;

-Não jogue lixo ou entulho nas vias públicas, córregos, lotes vagos e encostas. Além de poluir a cidade, os resíduos nas ruas entopem bocas de lobo e podem provocar enchentes.