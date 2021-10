Abel Ferreira vem ajustando o Palmeiras aos poucos, após um período de instabilidade. Já diminuiu o número de gols sofridos e aumentou a confiança do grupo após duas vitórias seguidas. Agora, o técnico português tem uma nova missão: resgatar a alegria de Gustavo Scarpa. Líder em assistências no elenco, com 17 passes para gols em 2021, o meia não esconde seu abatimento com a perda da titularidade.

Scarpa vinha jogando bem ao lado de Raphael Veiga e se destacando no Palmeiras. O treinador optou pela volta do esquema com três atacantes, contudo, e Scarpa acabou sacrificado para escalações com Dudu, Rony e Luiz Adriano, ou outro nome na frente.

Mesmo virando reserva de luxo, Scarpa vem sendo bastante utilizado no decorrer das partidas. É o quarto com mais tempo em campo do elenco, atrás apenas dos zagueiros Gustavo Gómez e Luan e do goleiro Weverton. Diante do Ceará, na quarta-feira, mal entrou e já serviu Deyverson para o segundo gol na vitória do time por 2 a 1 no Castelão.

Scarpa falou após o jogo, elogiou o grupo, falou em busca de nova sequência de vitórias, de briga por títulos e até da alegria no Palmeiras. Mas o semblante não escondeu seu real estado de espírito. Transmitia tristeza.

Abel Ferreira revela que está tentando reorganizar o Palmeiras com possível volta de Veiga e Scarpa juntos. “São diferentes e complementares. O Veiga é mais robusto e equilibrado, atacando e defendendo. É o desafio que tenho com o Scarpa e ele sabe disso: o sem bola, ser agressivo ao desarmar”, afirmou o treinador. “Quando ele junta (as características), é completo.”

O Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira, diante do Sport, no Allianz Parque, e Abel Ferreira não terá Zé Rafael, suspenso. Gustavo Scarpa está na expectativa de ganhar nova chance entre os titulares. O técnico deixa no ar a possibilidade de usar o dois armadores juntos, mas só definirá o time nos próximos treinos.