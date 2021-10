A goleada histórica do Atlético em cima do Fortaleza na quarta-feira (20) foi uma comemoração tripla para o zagueiro Réver. Titular na partida no lugar de Nathan Silva, que não pode disputar a Copa do Brasil, o jogador, além de celebrar a vitória, completou 300 jogos com a camisa do Galo e ainda conseguiu balançar as redes.

Para comemorar os anos de parceria com o zagueiro, o Atlético criou uma campanha que dará uma camisa autografada pelo jogador com a numeração 300. Para concorrer, basta o torcedor interessado entrar no site da promoção e fazer o cadastro com nome, e-mail, telefone, tamanha da camisa e responder se é sócio-torcedor do clube.

Campeão da Libertadores de 2013, da Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana em 2014 e Mineiro em 2012, 2013, 2020 e 2021, Réver teve seu contrato renovado com o clube no início do mês de outubro. Na tarde desta quinta-feira (21), o zagueiro recebeu uma homenagem na Cidade do Galo em nome do clube, representado pelo diretor de futebol Rodrigo Caetano e o ex-goleiro Victor, atual gerente de futebol.

Após a homenagem, Réver falou sobre a noite mágica que viveu pelo Galo ao completar os 300 jogos pelo clube e também marcar um dos gols da vitória.

“Uma noite onde eu tive muita felicidade. Foi difícil até mesmo dormi após o jogo. A gente já tem essa dificuldade nos jogos e ontem foi pior ainda. Acabei chegando tar em casa, passado o filme do jogo novamente, o que nós construímos foi algo que nem o torcedor mais otimista talvez imaginaria, então, a gente mostrou que nós somos possíveis, a partir do momento em que nós sonhamos e colocamos tudo em prática”, disse o zagueiro.