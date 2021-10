O técnico Vanderlei Luxemburgo divulgou, no início da tarde desta quinta-feira (21), os relacionados para a partida contra o Avaí, nesta sexta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio da Ressacada.

A lista conta com várias novidades, como os retornos de Ariel Cabral e Ramon, que estavam suspensos diante do Botafogo. Marcinho, recuperado de um incômodo no pé direito, estará à disposição da comissão técnica. Flávio e Norberto, que se recuperaram de lesões, e Wellington Nem, que vinha fazendo trabalhos físicos e se ausentou das últimas partidas, também estão no grupo.

O centroavante Marcelo Moreno retorna à lista de relacionados depois de servir a seleção da Bolívia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Os desfalques para o compromisso são os meio-campistas Adriano e Giovanni, que cumprirão suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos e não reúnem condições de atuar. O técnico Vanderlei Luxemburgo também cumprirá suspensão e não estará no banco de reservas.

Embora as definições sejam do treinador, o responsável por comandar o time será Maurício Copertino, seu auxiliar técnico. O profissional, de 50 anos, possui vasta experiência no futebol, tendo construído uma carreira como atleta entre os anos de 1991 e 2005.

Em 2007, Copertino iniciou sua trajetória como auxiliar técnico, no Internacional. Depois passou por outros clubes nacionais e internacionais até chegar, em 2013, às seleções sub-20 e olímpica. Ele seguiu na CBF até 2015. Posteriormente trabalhou em três times na China, além de Vasco e Palmeiras, antes de vir para o Cruzeiro, em 2021, na comissão de Vanderlei Luxemburgo.

Confira os relacionados para o jogo contra o Avaí:

Goleiros: Fábio e Lucas França

Laterais: Matheus Pereira e Norberto

Zagueiros: Eduardo Brock, Léo Santos, Ramon e Rhodolfo

Meio-campistas: Ariel Cabral, Flávio, Lucas Ventura, Marcinho, Marco Antônio e Rômulo

Atacantes: Bruno José, Felipe Augusto, Keké, Marcelo Moreno, Rafael Sóbis, Thiago, Vitor Leque, Zé Eduardo e Wellington Nem