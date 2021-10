Um homem de 46 anos foi preso nesta quarta-feira (20) por estuprar a própria sobrinha de 19 anos, usando de agressão física e ameaçando ela, o namorado e a família dela, em Porteirinha, no Norte de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi estuprada pela última vez no dia 2 de outubro, mas os abusos ocorreram em quatro oportunidades. O estuprador aproveitada quando a jovem estava sozinha em casa para estuprá-la.

O delegado André Brandão contou que o suspeito imobilizava a sobrinha, sem dar a ela chance de se defender dos estupros. “A vítima relatou que o tio lhe agarrou pelos braços e jogou-a no chão, ficando por cima dela, deixando-a totalmente imobilizada. Depois, amarrou suas mãos para trás com uma camisa do tipo abadá usado em shows, retirou suas vestes e iniciou a agressão sexual não consentida”, explicou o delegado.

Após o abuso sexual ele ainda ameaçava a jovem e toda a família dela, dizendo que se ela contasse para alguém, ele a mataria e tiraria a vida também do pai, da mãe e do namorado dela, com quem o tio insistia para que ela terminasse.

A jovem disse que era perseguida pelo tio, mas que, após a morte do pai dela, ela decidiu procurar a polícia e revelar os ocorridos. O suspeito está no sistema prisional a disposição da Justiça.