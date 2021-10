Um dos humoristas mais queridos e talentosos do país escolheu Belo Horizonte para retomar suas apresentações presenciais.

Tom Cavalcante, intérprete de personagens marcantes como João Canabrava, Ribamar e Pitbicha, vai abrir nesta sexta (22) na capital mineiraa turnê nacional do seu espetáculo, “Todos os Toms”.

No palco, o comediante cearense presenteia a plateia com boas doses de humor, ao imitar nomes consagrados da música nacional e internacional. Elvis Presley, Sandy, Tim Maia, Roberto Carlos, João Gilberto e outros ícones ganham irreverentes versões nas interpretações do humorista.

O show faz curta temporada na cidade, com apenas duas apresentações (presenciais), nos dias 22 e 23 de outubro, sempre às 21h, no Teatro Feluma, na Alameda Ezequiel Dias.

Os ingressos para “Todos os Toms” estão à venda pela Sympla. As apresentações serão presenciais e o Teatro Feluma segue rigorosamente com todas as medidas de prevenção contra a Covid-19.

PROGRAME-SE

Tom Cavalcante em “Todos os Toms”

Data: 22 e 23 de outubro (sexta e sábado), às 21h

Classificação etária: 12 anos

Ingressos: R$ 100 e R$ 200

Vendas: www.sympla.com.br

Local: Teatro Feluma – Alameda Ezequiel Dias, 275 – 7° Andar – Centro, Belo Horizonte – MG

Informações: teatrofeluma.org.br