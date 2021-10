O líder da temporada 2021 da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen, revelou que não vai mais participar das gravações da série “Drive to Survive” (“Dirigir para Sobreviver”, na versão em português), produzida pela Netflix. O piloto holandês alegou que a produção cria rivalidades “que não existem” na série, que apresenta os bastidores do campeonato.

“Entendo que isso precisa ser feito para aumentar a popularidade (da Fórmula 1) nos Estados Unidos. Mas, da minha parte, enquanto piloto, não gosto de fazer parte disso. Eles fingiram algumas rivalidades que realmente não existem. Por isso, decidi não fazer parte e não dei mais entrevistas depois disso, porque aí não tem nada que você possa mostrar”, disse Verstappen, em entrevista à agência The Associated Press.

O holandês se mostrou incomodado com a possibilidade de ser um dos principais protagonistas da quarta temporada da série, que está em produção neste momento e vai contar a história da atual briga pelo título. Verstappen vem fazendo disputa acirrada com Lewis Hamilton dentro e fora das pistas, inclusive com declarações polêmicas. “Não sou realmente o tipo de pessoa que faz espetáculos dramáticos, só quero que fatos e coisas reais aconteçam”, afirmou.

O piloto da Red Bull indicou temer que seja apresentado numa rivalidade com Hamilton na narrativa da série, como já aconteceu com outros pilotos. O caso mais famoso na série foi a rivalidade entre o espanhol Carlos Sainz Jr. e o australiano Daniel Ricciardo quando ambos estavam na Renault. Ambos já desmentiram qualquer relação tensa na equipe francesa.

“O problema é que eles sempre vão te posicionar da forma que eles querem. Então, o que quer que você diga, eles vão tentar fazer você parecer imprudente ou tentar você… o que quer que se encaixe na história da série”, reclamou Verstappen. “Então, nunca gostei muito disso. Prefiro ter apenas uma entrevista individual com a pessoa que gostaria de me conhecer.”

A série “Drive to Survive” foi lançada em 2019 e já conta com três temporadas. A quarta será lançada no próximo ano, justamente contando como foi o atual campeonato, a ser encerrado em dezembro.