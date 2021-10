Um suspeito de 30 anos foi preso após tentar assaltar um homem em uma clínica odontológica no centro de Belo Horizonte, nesta quinta-feira (21).

De acordo com a Guarda Municipal de Belo Horizonte, a vítima, que era paciente de uma clínica de odontologia percebeu que o suspeito estava com uma arma de mentira e entrou em luta corporal com ele.

O suspeito conseguiu pegar um relógio, uam correntinha e um celular da vítima e saiu correndo pela rua dos Caetés. O homem roubado foi atrás do suspeito e começou a brigar com ele.

Agentes da Guarda Municipal viram o ocorrido e prenderam o suspeito. Além de recuperar o material roubado. A ocorrência é encerrada na Delegacia de Plantão da Polícia Civil (Deplan 2).