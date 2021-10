Um adolescente, de 17 anos, foi morto em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, depois de furtar um fardo de refrigerantes e uma caixa de som. O crime aconteceu na noite dessa quinta-feira (21).

De acordo com informações do padrasto da vítima relatadas à Polícia Militar, o rapaz vinha sendo ameaçado por traficantes depois de ter furtado os objetos. Na quinta, ele foi tirado à força de sua casa, na ocupação Vitória, e teria sido agredido.

O adolescente foi visto com andar cambaleante pela rua Canadá, no bairro Baronesa, quando caiu desfalecido. Segundo populares, ele teria sido agredido com pauladas e outros objetos.

A perícia constatou que ele levou uma facada na cabeça, sofreu traumatismo craniano e teve um corte no rosto. Nenhum suspeito foi identificado ou preso até o momento. A ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia de Plantão de Santa Luzia.