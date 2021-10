O Governo de Minas recuou e decidiu manter em Belo Horizonte a verificação dos taxímetros dos veículos que rodam na região metropolitana. Na semana passada, o Estado informou que todos os serviços do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado (Ipem-MG), que até então são oferecidos na capital, seriam transferidos para Contagem.

Mas a mudança desagradou os taxistas, que protestaram. Conforme a categoria, a transferência dificultaria a vida dos motoristas, já que hoje a checagem do aparelho que mede o valor cobrado por uma corrida é realizada em um local que conta com bancos, lotéricas – para o pagamento de taxas – e a sede do sindicato.

“Todas as oficinas de taxímetro estão aqui do lado. O taxista, hoje, resolve a vida toda em um raio de 100m. Agora, vamos ter que ir para Contagem, e nosso trabalho depende muito do tempo”, reclamou o diretor presidente do Sincavir, João Paulo Dias.

Além da verificação do taxímetro, o Ipem-MG também certifica a precisão de bombas de gasolina e de balanças comerciais, entre outros parâmetros.

Acordo

Depois da manifestação dos motoristas, uma reunião foi realizada na sede do Ipem, na quinta-feira (21), e ficou decidido a permanência da verificação de taxímetros na unidade de BH, que fica na rua Jacuí, no bairro Ipiranga, região Nordeste da capital. Por causa da pandemia, desde março do ano passado os equipamentos não estão sendo verificados. A checagem será retomada a partir do ano que vem.

Conforme o Estado, para retomar os atendimentos, o espaço de BH precisa de obras de manutenção predial devido à antiguidade do imóvel. “Como o Instituto é um órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o prédio é mantido com recurso federal, mediante convênio de cooperação técnica, que veda a realização de obras em imóveis que não sejam da União”, explica a diretora-geral do Ipem-MG, Melissa Barcellos Martinelle.

Segundo a diretora-geral, o Ipem-MG também pretende compartilhar o imóvel com outros órgãos governamentais que prestem serviços aos taxistas na RMBH.

Demais serviços

Mas os demais serviços prestados pela atual Regional do Ipem BH serão executados pela nova unidade integrada, denominada de Ipem Regional Metropolitana de BH, que irá funcionar na sede do Ipem-MG, em Contagem. A sede do Instituto está localizada na Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, nº 80, na região do Eldorado.