O Cruzeiro encara o Avaí nesta sexta-feira (22), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em busca de uma vitória que mantenha alguma possibilidade de acesso. O Show de Esporte da Super 91.7 FM começa às 21h, sob o comando de Dimara Oliveira. A partir das 21h30, as emoções deste confronto vocês acompanham com a narração de Osvaldo Reis, o Pequetito, reportagens de Artur Moraes e comentários de Lélio Gustavo.

Clique no player e acompanhe todos os lances de Avaí x Cruzeiro: