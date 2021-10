Um caminhoneiro bêbado provocou dois acidentes e deixou seis pessoas feridas em Janaúba, no Norte de Minas Gerais, na noite desta quinta-feira (21). De acordo com a Polícia Militar, primeiro o caminhoneiro bateu em um carro estacionado na via, depois atingiu mais três veículos e fez zigue-zague na rodovia em alta velocidade.

Ainda segundo a polícia, na Avenida Marechal Deodoro, o caminhão bateu em um carro estacionado e depois atingiu uma moto e um carro, cada um dos veículos com dua pessoas, sendo todas quatro mulheres, que ficaram feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a passageira do carro ficou com um corte contuso na face, queixando de fortes dores na coluna cervical e apresentando escoriações generalizadas. A motorista teve edema em sua face e escoriações generalizadas pelo corpo.

Na moto estavam outras duas mulheres, a condutora da Biz teve suspeita de fratura de punho e escoriações generalizadas. Já a garupa da Biz, sofreu apenas escoriações. Todas as feridas foram levadas ao Hospital Regional de Janaúba. O motorista do caminhão fugiu.

Os militares o encontraram pela MGC-122, onde ele fazia zigue-zague e colocava em risco a vida de outras pessoas. Os policiais fizeram um cerco e bloqueio, mas o motorista não parou. Parte da carga que ele levava, de cabos de aço, começou a cair na pista. Os militares atiraram 17 vezes contra o caminhão e mesmo com os pneus vazios, o condutor seguiu a fuga.

Ele só parou depois que bateu em um carro e saiu da pista. Três pessoas estavam no veículo menor e duas se feriram, dentre elas uma gestante que teve lesões leves. Ela também foram socorridas ao Hospital Regional de Janaúba.

O motorista do caminhão, de 73 anos, realizou o teste do bafômetro que apontou 0,50 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele foi preso em flagrante e o caso encaminhado à Polícia Civil para investigações.