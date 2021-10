A confirmação pela polícia de que o ator Alec Baldwin disparou a arma cenográfica no sete do filme “Rust” matou acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, e feriu o diretor diretor Joel Souza, 48, no estado americano do Novo México nessa quinta-feira (21) fez os internautas relembrarem, imediatamente, a morte do ator Brandon Lee.

Brandon Lee, filho do lendário ator e mestre de artes marciais Bruce Lee (que faleceu em 1973 após convulsões) morreu, tal qual a diretora Halyna, alvejado acidentalmente (no estômago) durante as gravações do filme “O Corvo”, no ano de 1993. Ele tinha apenas 28 anos. Quem atirou acidentalmente em Brandon Lee foi o também ator Michael Massee (1952-2016), com uma pistola que deveria estar carregada com balas de festim.

A similaridade dos casos, ambos mortes causadas por armas que não deveria estar carregadas com balas reais, fez até mesmo a irmã de Brandon Lee, Shannon Lee, comentar o caso no Twitter.

“Nossos corações estão com as famílias de Halyna Hutchins e de Joel Souza e de todos os envolvidos no incidente em ‘Rust'”, publicou na conta oficial no Twitter de Brandon Lee. “Ninguém deveria ser morto por uma arma em um set de filmagem”, completou.

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔 — Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021

​No filme, Brandon Lee fazia o papel de um roqueiro (Eric Draven) que volta à vida para vingar seu assassinato e o de sua namorada, na véspera de seu casamento, e é guiado por um corvo. O filme foi lançado em 1994.

Baldwin

O ator Alec Baldwin ainda não se manifestou sobre o acidente. “O senhor Baldwin foi interrogado por detetives. Ele fez declarações e respondeu as perguntas. Veio de forma voluntária e deixou o edifício após o interrogatório”, afirmou o porta-voz do departamento do xerife do condado de Santa Fé. O ator e 63 anos foi visto chorando por um repórter do jornal ‘Santa Fe New Mexican’, que publicou uma foto de Baldwin visivelmente abalado.