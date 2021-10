O Barcelona de Guayaquil, do Equador, estaria interessado na contratação de Marcelo Moreno, de acordo com a imprensa equatoriana. O atacante tem contrato na Toca da Raposa II até o fim de 2022 e ainda não confirmou a permanência no clube para a próxima temporada.

De acordo com ex-diretor de futebol cruzeirense, Rodrigo Pastana, o centroavante tem multa rescisória para o exterior de 375 mil euros (R$ 2,4 milhões na cotação atual).

O estafe do jogador nem a diretoria do Cruzeiro confirmam o interesse do futebol equatoriano no atleta de 34 anos. Ele é o artilheiro do time na Série B do Campeonato Brasileiro e nome importante no elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo.

Marcelo Moreno soma 13 gols e uma assistência na temporada – os números incluem as atuações pela seleção boliviana. Ao todo, ele fez 26 jogos no ano. Pelo Cruzeiro, são seis gols em 18 partidas disputadas.