Os funcionários da sede administrativa do Cruzeiro, que funciona no Shopping Boulevard, na região lesta da capital, anunciaram nesta sexta-feira (22) que vão interromper as atividades a partir da próxima segunda-feira (25), até que a direção do clube se posicione quanto ao acerto do pagamento dos salários, que estão atrasados há três meses.

Depois de a diretoria da Raposa quitar parte da dívida com o departamento de futebol e com os colaboradores das sede sociais, os funcionários administrativos se sentiram prejudicados e cobram uma posição da cúpula estrelada.

O grupo publicou o seguinte comunicado:

“Vimos por meio deste comunicar que, diante da situação dos funcionários administrativos do Cruzeiro Esporte Clube, sediados na WeWork, decidimos paralisar as atividades a partir do dia 25/10/2021, até que haja o pagamento de um dos nossos salários atrasados e uma resposta definitiva em relação aos demais.

Durante todo esse tempo, estamos cumprindo com nossas obrigações, sem uma previsão real de recebimentos por parte da diretoria.

Sabemos que somos parte importante da empresa, área que dá suporte para o funcionamento geral da Instituição, mas, infelizmente, não estamos sendo reconhecidos.

Devido a essa situação de indiferença, que afeta não somente a nós, mas também aos nossos familiares, não aceitamos esta situação.

Esperamos a compreensão de todo”

*Matéria em atualização