Por tudo que ocorreu durante a temporada, o Cruzeiro chega à 31ª rodada da Série B do Brasileiro com poucas chances de acesso. O time cresceu com o técnico Vanderlei Luxemburgo, mas, mesmo assim, desperdiçou muitas oportunidades durante a competição. Vacilos que impossilitaram o time de estar em melhor situação na tabela.

Nesta noite, contra o Avaí, às 21h30, a Raposa terá, talvez, a última possibilidade de seguir sonhando com o remoto acesso. Em 12º lugar, com 39 pontos, um triunfo na Ressacada pode deixar o time estrelado a oito do último do G-4.

Se o Cruzeiro tropeçou em momentos cruciais da Série B, o volante Lucas Ventura tratou de agarrar as oportunidades que Luxemburgo passou a lhe dar. De fora dos planos no início do ano, o jogador de 23 anos assumiu a titularidade no meio-campo estrelado. Por isso, o jogador faz questão de aproveitar cada instante da volta por cima para seguir em alta na Toca II.

“O momento de hoje é muito mais valorizado por mim porque sei o que passei. Sei como foi difícil para mim e para minha família, por sempre estar reclamando com eles quando não estava jogando. Fico feliz porque o futebol é muito rápido. No começo do ano, não tinha oportunidade, nem sendo relacionado. Estar vivendo esse bom momento com a equipe é muito bom, gratificante. Espero estar assim até o fim do campeonato. Sempre procurando evoluir”, avalia Ventura.

“Foi importante também não estar jogando. Levo como aprendizado para, hoje ,valorizar cada momento, cada oportunidade que eu tiver dentro de campo”, acrescenta.

Luxemburgo não poderá contar com Adriano e Giovanni, suspensos, para a partida desta sexta-feira contra o Avaí. Lucas Ventura, porém, está confirmado no meio-campo.

“Fico feliz pela oportunidade que estou tendo. Mas, para eu me destacar a equipe em geral vem fazendo um bom trabalho. Temos encaixado ali, e estamos jogando muito bem. É manter o foco, continuar trabalhando e pegando os conselhos que o Vanderlei tem me passado, o Mauricio (Copertino), o Belletti e o Célio (Lúcio), que vêm me ajudando sempre nos treinamentos para poder evoluir. É continuar trabalhando para manter a forma e a equipe seguir jogando bem”, destaca o volante.