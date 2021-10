O Cruzeiro perdeu por 1 a 0 para o Avaí na noite desta sexta-feira (22), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e praticamente dá adeus ao acesso para a elite do futebol nacional. Lourenço fez o único gol da partida disputada no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Com o resultado, o time catarinense chega a 53 pontos e fica na terceira colocação do torneio, com dois à frente do CRB, primeiro fora do grupo de classificação para a próxima edição da Série A. A Raposa fica com 39 pontos, 13 atrás do Goiás, quarto colocado e sete à frente do Londrina, primeiro da zona de rebaixamento.

O Cruzeiro volta a campo na próxima quinta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, para enfrentar o Remo, pela 32ª rodada. O Avaí entrará em campo contra o Operário-PR na sexta-feira (29).

O JOGO

Com o apoio de seus torcedores, o Avaí controlou a posse de bola e tentou criar com Jadson, mas encontrou dificuldades no setor ofensivo. A equipe não teve nem um lance de perigo diante do goleiro Fábio.

O Cruzeiro, por sua vez, jogou em velocidade, se aproveitando da objetividade dos homens de frente. A equipe foi agressiva nos contra-ataques e construiu boas chances de marcar.

Bruno José acertou o travessão logo nos primeiros minutos da partida. No rebote, Thiago viu o goleiro Glédson fazer boa defesa e evitar um gol. Na sequência, a dupla cruzeirense voltou a aparecer. Primeiro, Thiago exigiu três defesas de Glédson no mesmo lance. Na sequência, Bruno José finalizou, Alemão tirou em cima da linha, a bola desviou na trave direita e foi pela linha de fundo.

Em bom momento, o Cruzeiro seguiu se aproveitando dos contra-ataques, mas parou nas boas defesas de Glédson e na falta de pontaria de seu ataque. Para piorar, Marco Antônio e Thiago se lesionaram e foram substituídos por Wellington Nem e Marcelo Moreno.

Na volta do intervalo, Claudinei Oliveira fez duas alterações no Avaí. Getúlio e Vinícius Leite entraram nas vagas de Rômulo e Jadson. As modificações fizeram o time controlar ainda mais o compromisso. Em jogada de Vinícius Leite, Lourenço abriu o placar na Ressacada.

O gol marcado por Lourenço (veja abaixo) foi o 47º sofrido pelo Cruzeiro na atual temporada. O time tem dificuldade especial em lances de bola aérea. Foi a 20ª vez que a equipe sofreu um gol desta forma.

Depois do gol do Avaí, o Cruzeiro não conseguiu repetir o que fez no primeiro tempo. O auxiliar de Luxemburgo, Maurício Copertino, apostou nas entradas de Ariel Cabral e Marcinho, mas as modificações não surtiram efeito.

Nos minutos finais, o Cruzeiro voltou a pressionar e levou ao menos três chances de perigo. Marcelo Moreno (duas vezes) e Ariel Cabral exigiram intervenções relevantes do atleta do Avaí, que foi um dos grandes destaques da partida, especialmente pelas defesas no primeiro tempo e nos minutos derradeiros.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ X CRUZEIRO

Motivo: 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data: 22 de outubro de 2021 (sexta-feira)

Hora: às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartão amarelo: Lucas Ventura (Cruzeiro); Betão (Avaí)

Gol(s): Lourenço, aos 12 minutos do 2º tempo (1-0)

Avaí: Gledson; Edilson (Iury), Alemão, Betão e Diego Renan; Bruno Silva (Marcos Serrato), Jean Cleber, Lourenço (Valdívia) e Jadson (Vinícius Leite); Copete e Rômulo (Getúlio). Técnico: Claudinei Oliveira.

Cruzeiro: Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Lucas Ventura (Ariel Cabral), Flávio, Marco Antônio (Wellington Nem) e Bruno José; Vitor Leque (Marcinho) e Thiago (Marcelo Moreno). Técnico: Maurício Copertino (assistente).