Uma publicação de Thiago Neves na noite desta sexta-feira (22) causou repercussão negativa entre os torcedores do Cruzeiro. Um dos protagonistas no ano do rebaixamento do clube, em 2019, o meio-campista escreveu em seu perfil no Twitter que sentia falta de clássicos e momentos decisivos da carreira. Dentre os períodos citados, publicou vídeos com a camiseta do clube mineiro.

Livre no mercado da bola desde que deixou o Sport do Recife, o meio-campista de 36 anos escreveu em sua rede social: “Saudades dos momentos decisivos e dos clássicos!”.

Saudades dos momentos decisivos e dos clássicos!! pic.twitter.com/FXElprfXnH — Thiago Neves (@thneves10) October 22, 2021

A reação dos torcedores foi imediata. Logo após a publicação do atleta, alguns cruzeirenses se manifestaram: “Vai dormir, desgraça!”, escreveu um apaixonado pelo clube. Uma torcedora se lamentou pela deterioração do relacionamento com o ídolo: “eu te amava tanto, Thiago”. As lamentações ganharam endosso: “Poxa, TN30 (em alusão à camiseta utilizada pelo atleta em 2017 e 2018) foi muito ídolo. Que triste por 2019”. A maioria dos torcedores demonstrou irritação com o meio-campista: “Tinha tudo para ser ídolo, mas você que escolheu assim”.

Thiago Neves foi bicampeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, em 2017 e 2018. Entretanto, esteve em campo em boa parte da queda para a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2019, e ficou marcado pelo episódio que culminou em seu afastamento por Zezé Perrella, então gestor de futebol do clube.

Veja, abaixo, algumas reações dos torcedores do Cruzeiro

Vai dormir, desgraça! — Rodrigo Fuscaldi (@rodrigofuscaldi) October 23, 2021

Poxa TN30 foi muito ídolo, que triste por 2019… 🙁 — ciro (@x64Ciro) October 22, 2021

eu te amava tanto Thiago😭😭😭 — tamires🇮🇹 (@tahxcec) October 22, 2021

TINHA td pra ser ídolo , mas vc que escolheu assim — @Marcos_Santss🐺💙⭕ᶜᵉᶜ (@Marcos_Santtos6) October 22, 2021