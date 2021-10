O Cruzeiro volta a campo na noite desta sexta-feira (22) para enfrentar o Avaí, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, uma semana depois de os jogadores decretarem greve por causa de atrasos salariais.

A diretoria se mobilizou e conseguiu recursos para pagar a pendência com o elenco, avaliada em R$ 4 milhões. O valor deve ser pago até a tarde desta sexta-feira.

Uma das novidades do time é Wellington Nem. O atacante vinha fazendo trabalhos físicos e se ausentou das últimas partidas, mas está à disposição para o jogo que será às 21h30 (de Brasília), na Ressacada.

A relação conta com outras novidades. Ariel Cabral e Ramon, suspensos diante do Botafogo, ficarão à disposição. Marcinho, recuperado de um incômodo no pé direito, estará à disposição da comissão técnica. Flávio e Norberto, também livres de problemas clínicos, estão à disposição.

O centroavante Marcelo Moreno retorna à lista de relacionados depois de servir a seleção da Bolívia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Embora as definições sejam do treinador Vanderlei Luxemburgo, o responsável por comandar o time será Maurício Copertino, seu auxiliar técnico. O profissional, de 50 anos, acompanha o comandante desde 2015. Eles trabalharam juntos na China, além de Vasco e Palmeiras.

Em que pese a ausência no banco de reservas por causa de suspensão, Luxemburgo viajou com o restante do elenco para Florianópolis. O treinador ainda falou sobre o compromisso desta sexta-feira (22), citando a greve feita pelos jogadores na semana passada.

“Acho que esse momento ficou para trás, os dirigentes já entenderam, os jogadores já voltaram a treinar com afinco, buscando se preparar bem para o jogo contra o Avaí”, disse o comandante.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ X CRUZEIRO

Motivo: 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data: 22 de outubro de 2021 (sexta-feira)

Hora: às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Onde acompanhar: Super FM 91.7, SporTV e Premiere

Desfalque do Avaí: Ninguém

Desfalques do Cruzeiro: Adriano, Giovanni e Vanderlei Luxemburgo

Avaí: Glédson; Edílson, Alemão, Betão e Diego Renan; Bruno Silva, Lourenço e Jean Cléber; Copete, Vinícius Leite e Rômulo. Técnico: Claudinei Oliveira.

Cruzeiro: Fábio; Rômulo (Cáceres), Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Lucas Ventura, Ariel Cabral (Rômulo) e Marco Antônio; Vitor Leque, Bruno José e Thiago (Marcelo Moreno). Técnico: Maurício Copertino (assistente).