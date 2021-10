Uma operação de rotina da Polícia Militar (PM) de Governador Valadares, na região do Rio Doce, terminou com 75 kg de maconha apreendidos na tarde desta sexta-feira (22). A droga estava distribuída em duas malas de dois homens, de 26 e 31 anos, que tinham acabado de desembarcar no Terminal Rodoviário da cidade.

De acordo com o major Rúbio, do 6º Batalhão da PM, a corporação desencadeava uma operação de combate aos crimes violentos e tráfico de drogas e, um dos locais alvo, era a rodoviária.

“Estávamos abordando várias pessoas quando percebemos dois homens que nos causaram suspeição. Foi feita a abordagem desses cidadãos, oriundos do estado de São Paulo, e, em seus pertences, identificamos diversos tabletes da droga”, detalhou o policial.

Ainda conforme o major Rúbio, os suspeitos não reveleram onde adquiriram a droga e nem para onde elas seriam levadas, se reservando ao direito constitucional de permanecer em silêncio.

A dupla foi presa em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada para a Delegacia do município.