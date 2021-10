O Cruzeiro está escalado com o jovem Thiago entre os titulares para a partida contra o Avaí, na noite desta sexta-feira (22), pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O garoto caiu nas graças de Vanderlei Luxemburgo e desbancou Marcelo Moreno para o compromisso que se inicia às 21h30 (de Brasília) no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Marcelo Moreno voltou do período em que esteve defendendo a seleção boliviana pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e não conseguiu a vaga entre os titulares. A comissão técnica de Luxemburgo optou por escalar o jovem Thiago.

O Cruzeiro entrará em campo com a seguinte formação: Fábio; Rômulo, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Lucas Ventura, Flávio, Marco Antônio e Bruno José; Vitor Leque e Thiago.

O Avaí foi escalado desta forma: Gledson; Edilson, Alemão, Betão e Diego Renan; Bruno Silva, Jean Cleber, Lourenço e Jadson; Copete e Rômulo.

O Avaí é o quarto colocado da competição nacional, com 50 pontos conquistados. O Cruzeiro é o 12º, com 39.