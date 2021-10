Aos 36 anos e com mais de 250 partidas disputadas pelo Corinthians, o lateral Fábio Santos assumiu o papel de liderança dentro do elenco e saiu em defesa do técnico Sylvinho no comando da equipe. O jogador reconheceu que os resultados poderiam ser melhores, mas fez questão de enaltecer o trabalho do treinador ao afirmar que o clima no CT Joaquim Grava é leve.

“É difícil falar porque achamos tudo isso (intensidade da pressão) muito estranho. Vem de fora para dentro, aqui nosso ambiente é leve. Acreditamos no trabalho do Sylvinho, ele vem buscando alternativas, não temos como falar que não faz dois ou dois meses e pouco que chegaram esses jogadores (referindo-se aos reforços). Antes disso a gente fazia um campeonato onde todos diziam que iríamos brigar lá embaixo. Com a chegada dos reforços, a equipe cresceu”, frisou o jogador em coletiva de imprensa.

“Temos buscado o entrosamento, estamos jogando, temos feito os testes. Geralmente, eles são feitos em uma pré-temporada quando se tem os amistosos, mas temos que fazer esses testes contra São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. Vemos ele (Sylvinho) de uma maneira muito tranquila, é um cara que se joga no trabalho, não temos o que reclamar, não temos o que falar. Estamos fechados com ele. Na minha opinião e na opinião de todos os jogadores, o trabalho tem sido muito bem feito”, concluiu.

O trabalho de Sylvinho tem sido posto em xeque, mas a diretoria presidida por Duilio Monteiro Alves não faz planos para mudar o comando técnico da equipe. Nesta semana, após a derrota no clássico para o São Paulo, no Morumbi, a Gaviões da Fiel – principal organizada do clube – pediu a demissão do treinador, assim como os membros do Conselho do Corinthians.

Na noite da última quarta (20), o ídolo Marcelinho Carioca criticou até mesmo o modo de se vestir do comandante da equipe.

“Tem resultado, essa é a questão. Viemos de dez jogos sem perder e depois perdemos para o Sport em um jogo onde fomos abaixo. Temos resultado. O rendimento pode ser um pouco melhor? Pode, temos peças para isso. O Sylvinho é um cara que tem trabalhado bastante, tem se dedicado, se entrega de corpo e alma ao trabalho. Só está começando a carreira de treinador, ainda vai apanhar muito, mas com o tempo ele vai ser um dos principais treinadores porque se preparou para isso. Tomara que a torcida aceite isso e ele possa crescer dentro do clube”, argumentou Fábio Santos ao rebater as críticas.

Pressionado e vivendo um momento de instabilidade, o Corinthians perdeu ontem a sexta posição para o Internacional e agora está fora da zona de classificação para a Copa Libertadores. No domingo (24), o Timão encara o próprio Inter no Beira-Rio em um confronto direto na tabela do Campeonato Brasileiro.