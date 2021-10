Atlético e Cuiabá se enfrentam neste domingo (24), às 16h, no Mineirão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é importante para o Galo manter a soberania na competição, mas é preciso que quatro jogadores titulares da equipe entrem em campo com mais cautela para não ficarem de fora da próxima rodada, o esperado jogo contra o Flamengo.

Nathan Silva, Junior Alonso, Nacho Fernández e Hulk estão pendurados com dois cartões amarelo e, se por acaso, receberem a terceira advertência nesta partida com o Cuiabá, ficam de fora do esperado jogo dos seis pontos diante do Rubro-negro, no Maracanã.

No Flamengo, apenas o dono da camisa 10, Diego, está pendurado com dois cartões. O time de Renato Gaúcho também tem jogo importante nesta rodada. É o clássico Fla-Flu, no Maracanã, às 19h, neste sábado (23). Bruno Henrique também está pendurado, mas não entra em campo por problemas físicos.

O Galo faz a penúltima preparação na tarde desta sexta-feira (22) para o jogo de domingo, no Mineirão. O técnico Cuca tem o retorno do zagueiro Nathan Silva, que não pode disputar a Copa do Brasil e, com isso, Réver volta para o banco de reservas. A expectativa é em relação ao ataque atleticano. Diego Costa segue treinando com bola na Cidade do Galo, mas parece não estar ainda 100% fisicamente.

Hulk, que machucou a mão diante do Fortaleza no meio de semana depois de levar um pisão, está com a mão imobilizada, mas não teve fratura. Savarino também deve aparecer, depois de jogar quatro minutos da última partida e vive a mesma situação de Eduardo Vargas, também utilizado.