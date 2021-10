A goleada do Atlético em cima do Fortaleza por 4 a 0 só teve golaços, mas um deles se destacou entre os outros. O marcado por Guilherme Arana, ainda no primeiro tempo, foi um dos pontos altos do Galo naquela noite e elevou o astral da torcida presente. Nesta sexta-feira (22), o lateral-esquerdo do Galo deu a receita para o belo gol e brincou sobre o novo corte de cabelo.

Arana é um lateral de muita ofensividade, que atua até como um ponta-esquerda, trabalhando muito bem pelo lado do campo, chegando até o ataque. No gol marcado contra o Fortaleza, ele arriscou de primeira de fora da área, depois de uma cobrança de falta de Hulk que bateu na barreira.

“Se pegar todos os meus jogos, você vê que eu sempre arrisco. Quem não chuta não faz gol. Meu pai brinca comigo, meu padrinho. Ele antes dos jogos fala ‘chuta no gol’. Eu fico com isso na cabeça. Parece que não, mas sempre que tenho uma oportunidade eu quero arriscar. Claro, se meu companheiro estiver melhor posicionado eu vou passar a bola, mas fui muito feliz naquele meu chute e é isso que importa. O mais importante é ajudar meus companheiros e o clube”, afirmou Arana.

Na 33ª rodada do Brasileirão 2020, Arana também balançou as redes contra o Fortaleza depois de mudar o visual. Nesta semana, o jogador platinou o cabelo antes do jogo e disse que chegou a pensar na possibilidade de marcar um gol, seguindo a superstição da partida da competição da temporada passada.

“No Brasileirão do ano passado, eu tava com o cabelo pintado também e acabei fazendo um gol. Quando eu pintei agora, pensei ‘no passado deu certo. Espero que esse ano também. Vai aparecer uma oportunidade e eu faço o gol’. Na hora que eu marquei fiquei muito feliz, já lembrei logo do penteado. É apenas uma coisa diferente, acho que não influencia muito, não. Mas,já que deu sorte, não posso mudar. Vou manter o cabelo assim”, brincou Arana.